Geschreven door Idse Geurts 29 jun 2022 om 09:06

Ajax heeft zijn eerste wedstrijd tijdens het trainingskamp in De Lutte winnend afgesloten. De Amsterdammers waren met 3-0 te sterk voor het Duitse SV Meppen. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. De namen van Sontje Hansen en Christian Rasmussen verschenen op het scorebord. Toch waren het vooral Mohamed Ihattaren en Naci Ünüvar die de show stalen. De twee spelmakers wisten elkaar meermaals te vinden met korte combinaties en waren telkens dreigend met flitsende acties.

In totaal liet Alfred Schreuder 22 spelers opdraven voor de wedstrijd. Tijdens de tweede helft stuurde Schreuder ook een vrijwel volledig ander elftal het veld op. Alleen Youri Regeer en Mohamed Ihattaren mochten blijven staan. Uiteindelijk werden ook zij in de 58e minuut gewisseld.

Na afloop liet Schreuder zich uit over de wedstrijd. “Na rust wissel je en zie je dat de ploeg héél jong is”, stelde de oefenmeester tegenover Ziggo Sport. “Je weet dat er veel goede dingen zijn gebeurd in de laatste jaren. We hebben wel aangegeven dat we nog meer spelers in de zestien willen hebben tegen defensief spelende ploegen, maar we zullen in grote lijnen zo verder gaan”, geeft Schreuder zijn toekomstvisie aan.