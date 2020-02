Geschreven door Jordi Smit 19 feb 2020 om 12:02

© Proshots

Ajax heeft woensdagochtend de halfjaarcijfers publiekelijk gemaakt. De Amsterdammers behaalden over het eerste half jaar van het boekjaar 2019-2020 een nettowinst van maar liefst 53 miljoen euro. Ter vergelijking: het eerste half jaar van 2018-2019 boekte Ajax een nettowinst 20,3 miljoen euro.

Een grote reden voor de enorme stijging is de transfer van Matthijs de Ligt. De verdediger maakte afgelopen zomer een transfer naar Juventus, een overgang die Ajax 75 miljoen euro opleverde. Het boekjaar was destijds echter al afgesloten, waardoor het bedrag niet kon worden meegenomen.

Niet alleen de nettowinst is gestegen, ook de gemaakte kosten gingen omhoog. Waar de Amsterdammers eerder onder de 80 miljoen euro zaten, is dit bedrag nu toegenomen tot 93,1 miljoen euro. Hoofdreden is de salarishuishouding die de afgelopen tijd wederom flink omhoog is gegaan.

Tot slot heeft Ajax ook weer een stijging doorgemaakt met het eigen vermogen. Dit ligt momenteel op 261,7 miljoen euro, een stijging van 51,7 miljoen euro.