Geschreven door Idse Geurts 27 mei 2022 om 11:05

Ajax is te vinden in een mooi lijstje. Volgens Football Benchmark behoren de Amsterdammers tot de top twintig meest waardevolle clubs uit Europa. Ajax staat op de negentiende plek in deze lijst. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Toen stond Ajax immers op de eenentwintigste positie.

Football Benchamark brengt elk jaar een lijst uit van de meest waardevolle clubs uit Europa. Deze lijst wordt middels meerdere data en cijfers berekent. Ajax stijgt dit jaar dus in hun waarde. Vorig jaar verloor de club nog miljoenen, maar dit jaar is er een stijging van dertien procent te zien. Hierdoor heeft Ajax nu een waarde van in totaal 437 miljoen euro. Ajax is ook de enige Nederlandse club die in deze lijst te vinden is.

De Amsterdammers bereiken echter nog lang niet de waarde van andere Europese topclubs. Zo is Real Madrid, met een geschatte waarde van drie miljard euro, voor het vierde jaar op rij de lijstaanvoerder. De top drie wordt gecomplementeerd door Manchester United en FC Barcelona. United, de nieuwe club van Erik ten Hag, beschikt over een waarde van 2.883 miljard euro. Barcelona, de club die overigens geplaagd wordt door financieel wanbeleid, moet het met iets minder doen. De Catalanen vertegenwoordigen een waarde van 2.814 miljard euro.