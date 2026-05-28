2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax bekeek rechtsbuiten in Valencia': "Volgen hem nauwlettend"

Bjorn
Kareem Tunde
Kareem Tunde Foto: © BSR Agency

Ajax is druk op zoek naar versterkingen voor komend seizoen. De Amsterdammers zoeken onder meer naar offensieve aanwinsten en zijn daarom afgereisd naar Spanje.

Ajax heeft eerder deze maand namelijk een bezoek gebracht aan Valencia om Kareem Tunde aan het werk te zien, zo meldt het Spaanse Deportes COPE Valencia. Tunde is een Spaanse rechtsbuiten die uitkomt voor Levante.

De vleugelaanvaller kwam dit seizoen tot 21 competitiewedstrijden in La Liga voor de club uit Valencia. Tunde ligt nog tot medio 2029 vast bij de nummer zestien van Spanje, die zich ternauwernood wist te handhaven op het hoogste niveau.

Geïnteresseerde clubs moeten dan ook diep in de buidel tasten voor het jeugdproduct van FC Barcelona, die tussen 2017 en 2020 bij de Spaanse topclub speelde. Vier jaar geleden nam Levante de rechtsbuiten over. 

"Ajax volgt de ontwikkeling van Tunde nauwlettend", schrijft het medium. "Sterker nog, in mei was er een delegatie van de Nederlandse club aanwezig in het Estadio Ciudad de Valencia om hem live te zien spelen." 

Levante staat ervoor open om Tunde te verkopen, maar de vleugelaanvaller heeft een afkoopclausule van twintig miljoen euro in zijn contract staan. Er zij naast Ajax nog meer geïnteresseerde clubs. "Het is duidelijk dat zij lang niet allemaal in staat zullen zijn om aan de afkoopclausule te voldoen", aldus COPE.

