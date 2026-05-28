'Ajax bekeek rechtsbuiten in Valencia': "Volgen hem nauwlettend"
Ajax is druk op zoek naar versterkingen voor komend seizoen. De Amsterdammers zoeken onder meer naar offensieve aanwinsten en zijn daarom afgereisd naar Spanje.
Ajax heeft eerder deze maand namelijk een bezoek gebracht aan Valencia om Kareem Tunde aan het werk te zien, zo meldt het Spaanse Deportes COPE Valencia. Tunde is een Spaanse rechtsbuiten die uitkomt voor Levante.
De vleugelaanvaller kwam dit seizoen tot 21 competitiewedstrijden in La Liga voor de club uit Valencia. Tunde ligt nog tot medio 2029 vast bij de nummer zestien van Spanje, die zich ternauwernood wist te handhaven op het hoogste niveau.
Geïnteresseerde clubs moeten dan ook diep in de buidel tasten voor het jeugdproduct van FC Barcelona, die tussen 2017 en 2020 bij de Spaanse topclub speelde. Vier jaar geleden nam Levante de rechtsbuiten over.
"Ajax volgt de ontwikkeling van Tunde nauwlettend", schrijft het medium. "Sterker nog, in mei was er een delegatie van de Nederlandse club aanwezig in het Estadio Ciudad de Valencia om hem live te zien spelen."
Levante staat ervoor open om Tunde te verkopen, maar de vleugelaanvaller heeft een afkoopclausule van twintig miljoen euro in zijn contract staan. Er zij naast Ajax nog meer geïnteresseerde clubs. "Het is duidelijk dat zij lang niet allemaal in staat zullen zijn om aan de afkoopclausule te voldoen", aldus COPE.
Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"
Michiel Kramer: "Dat hij nu voor Ajax speelt vind ik vervelend"
Farioli geniet: "Zoiets is in de historie van Ajax zelden gebeurd"
'Ajax bekeek rechtsbuiten in Valencia': "Volgen hem nauwlettend"
Yesilgöz: "Iedere Ajacied die daarin zit, is mooi meegenomen"
Koeman verdedigt Wout Weghorst: "Er is niemand anders die dat kan"
Mogelijke tegenstanders van Ajax in voorronde Conference League
De Mol verlengt bij Ajax: "Moet mijn zoontje mee leren omgaan"
Johan Derksen hekelt Ajax-speler: "Je schaamt je kapot voor hem"
Promovendus presenteert Ajax-talent (18): "We zijn erg blij"
De Telegraaf komt met ander Míchel-nieuws: "Niks meer niks minder"
Westerman over Ajax: "Dit is natuurlijk een afgang eerste klas"
Waterreus wil Ajacied niet op WK zien: "Bidden dat hij niet fit is"
Datalek bij Ajax leidt tot arrestatie van 35-jarige man uit Buren
'Zorgen om Jordi Cruijff': "Ajax gooit de bemanning overboord"
Sven Mijnans noemt verschil tussen Ajax en AZ: "Ook op de bank"
Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"
"Ik zag Gloukh chagrijnig door de catacomben lopen in Volendam"
Ajax legt jeugdinternational vast: "Zeer vaardig aan de bal"
Saibari over bijzondere band met Ajacied: "Als een klein broertje"
BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend
'Ajax hoopt op komst van Spaans toptalent en brengt bod uit'
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Wim Kieft kraakt Ajax-beleid: "Dat voelt allemaal niet goed"
Van Royen steunt Ajacied: "Dat slaat toch helemaal nergens op?"
Ajax gaat volgend seizoen voor titel: "Heeft Cruijff mij beloofd"
Paes stopte strafschop van Haller: "Hij maakte ze bijna altijd"
Bounida ziet WK-droom uiteenspatten: "Ik zal achter jullie staan"
Willaert doet onthulling: "Farioli fluisterde iets in mijn oor..."
Vriendin Ajacied in tranen na Ajax - FC Utrecht, video gaat viral