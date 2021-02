Geschreven door Kevin Ligtvoet 10 feb 2021 om 21:02

PSV kwam woensdagvond op bezoek in de Johan Cruijff ArenA, maar kon, vooral tijdens de eerste helft, weinig inbrengen. Uiteindelijk wint Ajax met 2-1 en plaatst zich voor de halve finale van de KNVB Beker.

Ajax begint erg sterk aan de wedstrijd en komt vrij snel op een 2-0 voorsprong. Recordaankoop Haller maakt beide doelpunten, die volgen uit prima aanvallen van de Amsterdammers. Het middenveld met Blind, Alvarez en Klaassen domineert en PSV kan weinig in de buurt van Maarten Stekelenburg komen. Na de 2-0 gaat het tempo wat omlaag, maar is Ajax nog steeds heer en meester. Vlak voor rust volgt er nog een grote kans voor aanvoerder Dusan Tadic, die over het doel heen gaat via een PSV’er. De corner wordt niet meer genomen.

Rensch valt in de rust in voor Mazraoui en Ajax gaat het wat rustiger aan doen, waardoor PSV meer kan voetballen. Erg grote kansen zijn er nog niet, tot een voorzet van Dumfries via Timber in het doel beland, wat zorgt voor de 2-1. Met nog een half uur te gaan gaat het allemaal wat minder makkelijk voor de Amsterdammers. Nico Tagliafico pakt geel na een overtreding op Ihattaren. Dit levert een schorsing op voor de halve finale. In de 64e minuut haalt Rensch flink hard door op Boscagli, ook hij ontvangt de gele prent. Dit zorgt wederom voor een schorsing voor de halve finale.

David Neres krijgt ook nog minuten in de kwart finale. Hij vervangt 20 minuten voor tijd Antony op de flank. Dit resulteert in wat meer kansen, voor onder andere Klaassen en de Braziliaan zelf. Echter krijgen beide de bal niet achter Unnerstall. Tien minuten voor tijd blijft Rensch geblesseerd liggen na een duel met Max, het lijkt er even op dat hij eraf moet, maar gelukkig valt het mee voor de verdediger. In de 85e minuut nog een mogelijkheid voor Tadic, Unnerstall kan vrij makkelijk redden, net als bij het schot van Blind één minuut later. Een overtreding van Malen op Tagliafico zorgt nog voor een opstootje vlak voor tijd, wat resulteert in een gele kaart voor de aanvaller van PSV en Edson Álvarez. In de 94e minuut lijkt het nog even 2-2 te worden, maar meerdere PSV’ers lukt het niet om te scoren. Na vijf minuten blessuretijd fluit de scheidsrechter af. Ajax bekert door na een 2-1 overwinning op PSV.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui (Rensch, 46′), Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Blind, Klaassen; Antony (Neres, 69′), Haller, Tadic.