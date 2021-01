Geschreven door Auke Kooreman 21 jan 2021 om 10:01

Ajax rekende woensdagavond af met AZ. De Alkmaarders waren vorig seizoen te sterk voor Ajax, maar dit keer wist de ploeg van Erik ten Hag wel te winnen, al was het verschil klein.

Net als tegen FC Utrecht had Erik ten Hag meerdere wisselingen in de Ajax-opstelling toegepast. David Neres keerde terug van een blessure en spelers zoals Jurgen Ekkelenkamp, Edson Álvarez en Lisandro Martinez kregen na een lange tijd een kans vanaf de start.

Qunicy Promes kreeg de eerste kans van de avond. De linksbuiten van woensdagavond kwam van een ruime twintig meter naar binnen en haalde gelijk uit. Alleen zag de aanvaller zijn prachtige schot op paal belanden. De wedstrijd was vanaf het begin erg open. De ruimtes bij de thuisploeg lagen vooral aan de zijkanten en bij uitploeg zoals bekend achter de verdediging. Ajax had in de eerste helft wind mee en wist daarvan te profiteren, al viel de goal van Zakaria Labyad uit een scrimmage. Marco Bizot wist de eerste twee doelpogingen van Ekkelenkamp en Promes te redden, maar na het derde schot werd de doelman alsnog geklopt. Na het openingsdoelpunt viel de wedstrijd meer en meer stil. De creativiteit leek verloren en beide teams kregen een kwartier om dat in de rust terug te vinden.

Ajax drong na rust meer aan voor de 0-2 dan de 1-1 van AZ. De thuisploeg was erg slordig na rust en had daardoor moeite met het opzetten van een aanval. Mede dankzij intensief druk zetten op de verdediging van de thuisploeg konden Teun Koopmeiners of Timo Letschert niet de creatieve man Calvin Stengs vinden. Echter na drieëntwintig minuten was Myron Boadu wel het dichtst bij een goal. Dezelfde Boadu gleed zeven minuten later wel de bal in het doel, maar had tegelijkertijd zijn hand gebruikt. Met nog altijd een marge van één en de resterende speeltijd die steeds korter werd, begon AZ aan een alles of niets poging. Boadu kwam kort daarna voor de derde keer op de avond in een kansrijke positie, maar werd onterecht afgevlagd. Na een aantal gevaarlijke momenten liet Ajax ook van zich horen. Álvarez kopte een indraaiende voorzet op de bovenkant van de lat.

Ryan Gravenberch werd door de commentator als beste man van de avond bestempeld. De middenvelder laat bijna elke week zijn absolute klasse zien. De achttienjarige heeft een uitstekende pass, acties en een uitstekend schot. Dat liet hij in de Klassieker zien, maar woensdagavond in Alkmaar liet hij zijn rechterbeen ook gelden. Vanaf een slordige vijfentwintig meter haalde hij uit, maar werd er voor de derde keer het aluminum geraakt. Ondanks de alles of niets poging lieten de Amsterdammers het zelf liggen om de wedstrijd in het slot te gooien. Promes miste een niet te missen kans een-op-een. Ondanks dat kwam de selectie van Ten Hag ongeschonden uit de strijd.