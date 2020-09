Geschreven door Jessica Westdijk 08 sep 2020 om 15:09

Komend weekend staat de start van het voetbalseizoen in de planning. De eerste tegenstander is Sparta Rotterdam, die zondag Ajax ontvangt in het Kasteel. Een mooi openingsaffiche tegen de oudste betaald-voetbalclub van Nederland.

Weinig supporters op de tribunes, dus zondag zullen veel supporters dan ook voor de buis te vinden zijn. Vervelender is het voor fans die komend weekend in het buitenland op vakantie zijn. Door kwesties rondom de uitzendrechten is het – zeker buiten de EU – lastig om de wedstrijd te volgen. Ook via apps van de bekende tv-providers en zenders als bijvoorbeeld Fox Sports, Ziggo en de NPO.

‘Deze content is niet beschikbaar in uw land’

Fox Sports betaalt namelijk enkel voor de uitzendrechten in Nederland. Dit betekent dat hun streams in het buitenland actief geblokkeerd worden, om zo te voldoen aan hun contracten. De geografische blokkades zorgen ervoor dat sommige apps helemaal niet werken of dat er een foutmelding als “Deze content is niet beschikbaar in uw land” verschijnt bij het klikken op de live-wedstrijd of samenvatting.

Toch kijken naar Ajax als de stream geblokkeerd is

Gelukkig is er wel een manier om deze geografische blokkades te omzeilen. Dit is door een VPN te gebruiken. Met een VPN (Virtual Personal Network) plaats je een extra server tussen jouw device (tablet, laptop, mobiel) en het internet. Hierdoor kun je anoniem surfen, wordt je data versleuteld en het belangrijkste in deze kwestie: je kunt zelf een server uitzoeken om zo een ‘virtuele verblijfplaats’ te kiezen.

Voorbeeld: stel je bent op vakantie in Zuid-Afrika en je wilt Ajax kijken, maar je merkt dat de wedstrijdstream geblokkeerd is. Dan log je in op je VPN-app en kies je een Nederlandse server uit waarmee je virtuele verblijfplaats niet langer meer Kaapstad is, maar Amsterdam. Als je met je VPN ingeschakeld opnieuw je streamingapp opent zul je zien dat je weer gewoon Nederlandse TV en Ajax kunt kijken, omdat je app denkt dat je gewoon vanuit Nederland kijkt.

Hoe kies je een VPN-aanbieder uit en kijk je alsnog binnen no-time Ajax

Om Ajax te kijken via een VPN is de eerste stap om een aanbieder uit te kiezen. Er zijn namelijk verschillende partijen die VPN aanbieden. Op de website van VPNgids.nl staat een artikel over het kijken van Ajax vanuit het buitenland. Hierin staan verschillende aanbieders die interessant zijn (aanrader).

Vervolgens neem je een account (de meeste zijn betaald, maar heel handig: sommige abonnementen zijn ook gratis) en download je de bijbehorende app. Door vervolgens in te loggen in de app kun je je virtuele server uitkiezen. Kies hier een Nederlandse server uit. Je bevindt je hierna virtueel in Nederland.

Open vervolgens de app waarmee je voetbal wilt kijken. Bijvoorbeeld de app van je tv-provider of die van Ziggo Sports zelf. Je zult zien dat de streams met uitzendingen van Ajax (die eerder geblokkeerd waren) nu weer werken als je virtueel weer in Nederland bent.