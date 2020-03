Geschreven door Jessica Westdijk 27 mrt 2020 om 11:03

Nu er niet gevoetbald is, is er alle tijd om lijstje te maken. Zo maakte Voetbal International een lijst met talenten in de Keuken Kampioen Divisie. De eerste naam op de lijst: Micky van de Ven. Ajax zou hem in de gaten houden.

Van de Ven zou dit seizoen in de O19 van FC Volendam beginnen, maar Wim Jonk adviseerde om hem door te schuiven naar het beloftenelftal. Dat komt uit in de Tweede Divisie. Ook daar maakte hij indruk, want al na 6 duels voor Jong FC Volendam besloot Jonk hem bij het eerste te halen. Daar is de verdediger inmiddels niet meer weg te denken. Sinds oktober is de 18-jarige Van de Ven een vaste waarde bij Volendam, dat derde staat in de Keuken Kampioen Divisie.