Ajax bekritiseerd: "Heitinga en Keizer? Daar zie ik het écht niet in"

"Weet je wat ik wel echt denk? Vorig jaar zei ik het ook, al is het nu wel heel vroeg om te zeggen dat we in maart kampioen zijn", begint Van der Leegte in de Rood Wit Podcast. "Maar bij Ajax ben ik best blij met dat trainersduo John Heitinga en Marcel Keizer. Daar zie ik het écht niet in. Ik vind Heitinga een heel lieve en aardige jongen, maar die heeft niet de uitstraling van een toptrainer."

"En ik blijf het zeggen dat die Farioli echt het maximale uit die selectie heeft gehaald", gaat de voormalig middenvelder van PSV verder. "Ze zullen geen vijftiende worden, maar ze eindigen niet bij de eerste twee. Hoe kom je er ook bij? Heitinga heeft twee jaar bij Arne Slot meegelopen en nu is het opeens een goede trainer?"

"Feyenoord heeft nu Igor Paixao en David Hancko verkocht, dus die worden ook echt heel erg veel minder. En wij worden sterker, want iedereen is lyrisch in de voorbereiding. Er moest ververst worden en dat is nu gebeurd. In maart staan we er gewoon", besluit Van der Leegte lachend.