Ajax belangrijk voor Nederland; zesde plek in Europa lijkt binnen

Ajax schakelde donderdagavond Union Sint-Gillis uit in de Europa League en draagt daarmee een belangrijk steentje bij voor het Nederlandse voetbal. Na de tussenrondes zijn er nog altijd vier Nederlandse clubs actief in Europa.

En daardoor lijkt Nederland ook zo goed als zeker van het behoud van plek zes op de UEFA-coëfficiëntenlijst, zo weet Voetbal International. Portugal kan Nederland in theorie nog voorbij, maar zij beleefden een weinig succesvolle week in Europa. Sporting Portugal (Champions League) en FC Porto werden namelijk uit Europa gekegeld, waardoor de Portugezen alleen nog Benfica overhouden in de Champions League.

Daarnaast zit Vitória Guimarães nog in de Conference League. Door het succes van de Nederlandse ploegen lijkt het er dus sterk op dat er ook in het seizoen 2026/2027 weer twee Nederlandse clubs hun opwachting gaan maken in de Champions League en dat de nummer drie uit mag gaan komen in de voorrondes van het miljardenbal.