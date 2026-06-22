'Ajax belangrijke kandidaat voor linksback van FC Barcelona'

Ajax is in de race om Jofre Torrents over te nemen van FC Barcelona. De 19-jarige linksback zou volgens Mundo Deportivo mogen vertrekken bij de Catalanen.

De jeugdinternational van Spanje is al vier keer uitgekomen voor het eerste elftal van Barcelona. In de tweede seizoenshelft kreeg hij te maken met een ernstige enkelblessure, waardoor hij een groot deel van het seizoen aan zich voorbij moest laten gaan.

FC Barcelona wil het talent graag ervaring op laten doen als basisspeler en staat daarom open voor een tijdelijk vertrek. Volgens Mundo Deportivo is Ajax 'een van de belangrijkste kandidaten' om de jonge linksback te huren. De Catalanen geloven nog altijd in de potentie van Torrents.

De Amsterdammers zijn op zoek naar een nieuwe linksback vanwege het beoogde vertrek van Owen Wijndal en Oleksandr Zinchenko. Welke andere clubs nog meer interesse hebben in het Barça-talent is onbekend.