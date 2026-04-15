Ajax-beleid gekraakt: "Bemoeienis tijdens crises nooit ver weg"
Ajax spendeerde deze en afgelopen zomer de nodige miljoenen aan spelers als Carlos Forbs, Raúl Moro, Gastón Ávila en Oscar Gloukh. Allen faalden zij in Amsterdam, of slaagden zij slechts gedeeltelijk. Wat moet Ajax in de toekomst doen om dit te voorkomen?
"Wat Ajax wel heeft, is organen als de bestuursraad en RvC, waar bemoeienis met het aankoopbeleid tijdens crises nooit ver weg is", opent Johan Inan zijn relaas in het Algemeen Dagblad. "En die RvC heeft ook nog een adviseur, Louis van Gaal."
"Het is niet te vergelijken met vijf jaar geleden, toen Ajax met het trio Van der Sar, Overmars en Ten Hag sterk stond en autonoom kon werken", meent hij echter. "Zo’n fundament heeft PSV nu met hoofdtrainer Peter Bosz, TD Earnest Stewart en algemeen directeur Marcel Brands."
"Zij hebben niet alleen veel voetbalkennis en ervaring, maar hebben tevens korte en kraakheldere lijnen", vergelijkt hij de situaties. "Dan is er snel consensus en kunnen aankopen ook écht de eredivisie slopen."
