'Ajax beloont middenvelder voor ontwikkeling en verlengt contract'

In de zomer van 2024 tekende Ayyildiz bij Ajax zijn eerste profcontract. De jongeling bewijst zich echter, waardoor Ajax nu met hem door wil. "Na één seizoen maakt de club dus al kenbaar langer door te willen gaan met Ayyildiz, een compliment voor de ontwikkeling van de Turkse jeugdinternational", zo valt er te lezen.

Sinds de zomer van 2022 speelt Ayyildiz in de jeugdopleiding van Ajax. Recentelijk liet hij van zich horen in de Future Cup door op prachtige wijze een vrije trap tegen de touwen te schieten. Ayyildiz is een veelzijdige middenvelder. In 23 wedstrijden was hij goed voor twaalf treffers en acht assists. Bij de Turkse bond is de linkspoot al naar de O18 overgeheveld.