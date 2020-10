Geschreven door Auke Kooreman 22 okt 2020 om 09:10

Woensdagavond stond de eerste Champions League groepswedstrijd van Ajax op het programma tegen de kampioen van Engeland. Ajax speelde eerste helft net als het Champions League seizoen 18/19, maar de goals aan de kant van de Amsterdammers bleven uit.

Vuurwerk buiten de Johan Cruijff Arena van de supporters om zo toch nog van zich te laten horen. De Ajacieden hielden het niet alleen bij vuurwerk, ook stonden de supporters bij de zuidkant van het stadion met gezang de jongens aan te moedigen. Ajax kwam vorig jaar niet verder dan de groepsfase en Liverpool werd mede dankzij geblunder van Adrian uitgeschakeld in de achtste finales. Adrian is als tweede keeper gehaald, maar speelt dankzij veel blessures bij Allison Becker toch zijn wedstrijden op hoog niveau. De Spanjaard is vaak erg slordig en zenuwachtig aan de bal en dat heeft zo zijn consequenties. Kan Ajax daar woensdagavond ook van profiteren?

Aan het begin van de eerste helft was er niet echt een ploeg die meer de bal had en veel beter was. De wedstrijd ging gelijk op en na de vroege noodgedwongen wissel kreeg Ajax via de ingevallen Quincy Promes een kleine kans. Liverpool liet zich daarna ook heel licht zien en dat vatte de beginfase wel goed samen. Mohammed Kudus moest na 9 minuten helaas het veld al verlaten. Ondanks de aanpassing ging Ajax wel door met waar zij mee bezig waren in de Champions League: aanvallend voetbal en tegen de grote clubs niet de kaas van het brood laten eten. Met onder andere een kopkans voor Lisandro Martinez en een afstandsschot van Ryan Gravenberch beten de Amsterdammers steeds meer van zich af.

Na 30 minuten stond het nog altijd 0-0 in een wedstrijd die alle kanten op kon gaan. De ruimte lag vooral tussen de verdediging en het middenveld. Ajax kwam ook vaak in de vrije ruimte en kreeg in de 32ste minuut een wereldkans. Promes gaf de bal aan David Neres, die vrij stond in de zestienmeter. Neres speelde bal wederom terug aan Promes, maar de Ajacied kreeg hem van dichtbij er niet in. De keeper die elke wedstrijd minimaal een fout maakt, maakte zichzelf goed breed en voorkwam de 1-0.

In de voetballerij heb je een vreselijk gezegde “Als die aan de ene kant niet valt dan valt die aan de andere kant wel.” Dat was dan ook het geval. Liverpool counterde en kwam via een gelukje op voorsprong. Mané gaf een slechte voorzet, maar ongelukkig viel de bal via de voet van Nicolas Tagliafico achter André Onana. De Amsterdammers lieten hun kop niet hangen en gingen nog voor rust vol voor de gelijkmaker. Die gelijkmaker had zeker kunnen vallen, met een paar kleine kansen en een megakans net voor rust. Neres stuurde zijn aanvoerder diep. Tadic dook achter de verdediging en lobde heel subtiel de bal over Adrian, maar Fabinho was net op tijd om de subtiele bal voor de lijn weg te halen.

Erik ten Hag wisselde de laatste tijd nogal door met zijn aanval. Het leek erop dat hij de gewenste aanval nog niet heeft gevonden. Tadic-Labyad-Antony, Tadic-Traoré-Neres of Antony-Tadic-Neres, maar woensdagavond stond Tadic-Kudus-Neres op het spelersformulier. Laatst genoemde speelde hoogstwaarschijnlijk voor zijn boezem vriend Antony die afwezig was, maar liet zijn klasse eindelijk weer zien na een langdurige blessure. De Braziliaan speelde heel vrij en liet goede acties en passes zien. In de eerste helft was die dan ook bij de twee grootste kansen van Ajax nadrukkelijk aanwezig.

De tweede helft was exact op tijd begonnen en na twee minuten zag Klaassen zijn afstandsschot op de paal gaan. Ajax ging verder waar zij mee bezig waren en kreeg ook in de tweede helft een aantal kansen. Promes en Tadic hadden een paar keer de gelijkmaker op hun schoen, maar het beetje geluk plakte ook niet echt aan hun voeten. De ruimtes werden in de tweede helft veel kleiner, maar toch lukte het Amsterdammers om er een enkele keer door heen te voetballen. Ajax speelde technisch goed voetbal, speelde met vuur en speelde met trots, maar na het eerste kwartier viel dat wel een beetje weg.

Na de flitsende start van Ajax kwam ook Liverpool meer en meer van hun helft. Ondanks dat Jurgen Klopp zijn volledige aanval wisselde vroeg in de tweede helft, deden de invallers Minamino, Shaqiri en Jota het niet slecht. De Engelse club creëerde wat kleine kansen en een gevaarlijk afstandsschot van Minamino, maar Onana liet zien waarom hij meerdere malen is gekozen tot beste Afrikaanse keeper. De laatste minuten waren in gegaan en Ten Hag wisselde zelfs 2 spitsen tegelijk erin. De Amsterdamse staf zette alles op alles om alsnog een punt in Amsterdam te houden. Dat lukte helaas niet. Ajax kwam wel veel in de buurt van de zestien van Liverpool in het laatste kwartier, maar de perfecte laatste pass ontbrak.