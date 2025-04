Ajax beloont talent 16-jarig talent met zijn eerste profcontract

Cruden speelde dit seizoen elf wedstrijden voor de Onder 17, al kampt hij momenteel met een blessure. De rechtspoot wordt vooral ingezet als controlerende middenvelder, maar kan ook uit de voeten als centrumverdediger. Sinds zijn negende maakt hij deel uit van de jeugdopleiding van Ajax.

Directeur voetbal Marijn Beuker is razend enthousiast over het talent. "Joeri is een echte Amsterdammer, opgegroeid onder de rook van de Johan Cruijff ArenA. Hij brengt controle en balans in de organisatie van het team. Als controlerende middenvelder is hij sterk in de duels, zet hij passlijnen dicht en domineert hij in de lucht."

Beuker roemt niet alleen Cruden's verdedigende kwaliteiten, maar ook zijn spelintelligentie. "Daarnaast draagt zijn spelinzicht bij aan een verzorgde opbouw, waarbij hij altijd een paar stappen vooruit denkt. Zowel op als naast het veld laat Joeri zien betrouwbaar te zijn en zich te ontwikkelen als professional. We hebben veel vertrouwen in een mooie toekomst voor hem bij onze club."