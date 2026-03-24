Ajax beloont vijftienjarig talent Cloos met eerste contract

Cloos speelt al sinds 2019 in de jeugdopleiding van Ajax en tekende maandag zijn eerste contract bij de club uit Amsterdam. "Cino ontwikkelt zich goed en we zijn blij dat hij vandaag zijn eerste contract bij de club tekent. Hij is een talentvolle doelman die positioneel sterk is en goed kan meevoetballen met de nodige bravoure", reageert Directeur Voetbal Marijn Beuker op de clubkanalen van Ajax.

De vijftienjarige doelpunt is dit seizoen onderdeel van de selectie van Ajax Onder 16. Zijn nieuwe contract gaat aankomende zomer in en loopt tot medio 2029.