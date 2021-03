Geschreven door Jessica Westdijk 18 mrt 2021 om 09:03

Ajax heeft Silvano Vos en Oualid Agougil beloond met hun eerste contract. Ze tekenen beiden een contract tot medio 2024.

Vos is net 16 geworden en is dit seizoen onderdeel van Ajax O17. Hij doorliep de hele jeugdopleiding van Ajax. Agougil wordt pas in augustus 16 en zijn contract gaat dan ook pas op 1 september in. Het is zijn tweede seizoen in de opleiding van Ajax, daarvoor speelde hij in de jeugd van NAC Breda. Ook hij is dit seizoen onderdeel van Ajax O17.

Vorige maand tekenden ook al drie jongelingen een contract. Kristian Hlynnson verlengde toen zijn contract, Yoram Boerhout kwam over van sc Heerenveen en Rico Speksnijder kreeg zijn eerste contract.