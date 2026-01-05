'Ajax benaderde De Boer voor trainersfunctie, maar wordt afgewezen'

Frank de Boer is onlangs door Ajax gepolst voor een rol binnen de jeugdopleiding, maar heeft dat aanbod naast zich neergelegd. De club zocht een nieuwe trainer voor Ajax Onder-19 en zag in de oud-speler en voormalig hoofdtrainer een geschikte kandidaat. Dat meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

"Ajax heeft Frank de Boer benaderd", vertelt Verweij. "Dat was voor Ajax Onder-19. De coach van Ajax Onder-19, Paul Nuijten, wordt door Ajax als een heel talentvolle trainer gezien. Hij is na het vertrek van John Heitinga toegevoegd aan de staf van Fred Grim. Dat is best gek, want de Onder-19 wordt door Ajax als heel belangrijk gezien. Ajax Onder-19 zocht dus een nieuwe trainer en toen probeerden ze het bij De Boer."

Tot een samenwerking kwam het echter niet. De Boer besloot het voorstel af te slaan. "De Boer heeft een volle agenda en kon daar dus niet mee instemmen. Daarom zijn ze nu bij Yuri Rose uitgekomen. De assistent van Jong Ajax gaat nu aan de slag bij de Onder-19", aldus Verweij.

In de podcast wordt ook de vraag gesteld of de functie wellicht te beperkt is voor De Boer. Daarover zegt Verweij: "Hij voelt zich nergens te groot voor. Als hij de club had kunnen helpen, had hij dat ook wel gedaan. Hij geniet nu van een heel ander leven, dus ik denk dat hij dat leventje niet wil opgeven. Als hij geen volle agenda had gehad, dan had hij het wel gedaan."