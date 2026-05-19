'Ajax benaderde Spaans succestrainer voor trainerspositie'
Ajax zou in februari met Athletic Bilbao-trainer Ernesto Valverde hebben gesproken. De Amsterdammers hoopten hem naar Amsterdam te halen.
Dat meldt het Spaanse medium AS. Technisch directeur Jordi Cruijff kent Valverde en weet tevens dat hij na dit seizoen transfervrij uit de Baskische stad vertrekt. Valderde zelf wil echter even afstand nemen van het voetbal en gaat daarom niet op aanbiedingen in.
Naast Ajax waren er andere buitenlandse clubs geïnteresseerd. "Ik moet even op adem komen. Dit seizoen was erg intens", aldus Valverde. In het verleden trainde hij tevens bij FC Barcelona, Villarreal, Valencia en Olympiakos.
