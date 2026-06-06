'Ajax benadert oude bekende en wil éénjarig contract aanbieden'

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Ajax zou op de transfermarkt hoog inzetten, maar ook buitenkansjes worden natuurlijk niet genegeerd. En één van die buitenkansjes zou zomaar eens Perr Schuurs kunnen zijn.
Transferjournalist Nicolò Schira weet namelijk te melden dat Ajax toenadering zou hebben gezocht tot Perr Schuurs. De Amsterdamse club zou overwegen om de centrale verdediger een contract tot medio 2027 aan te bieden.
Het verhaal rondom Schuurs is inmiddels wel bekend. De Limburger brak op jonge leeftijd door bij Fortuna, waarna hij bij Ajax belandde. In de Johan Cruijff Arena verdiende hij een transfer naar het Italiaanse Torino, waar hij uitstekend begon. In oktober 2023 raakte hij echter zwaar geblesseerd en sindsdien speelde hij geen wedstrijd meer.
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