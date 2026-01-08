Ajax transfers & geruchten
'Ajax bereid na Taylor mee te werken aan vertrek vier spelers'
Branco van den Boomen Foto: © BSR Agency
De kans is groot dat Ajax deze winter afscheid gaat nemen van Kenneth Taylor. Volgens het Algemeen Dagblad mogen er nóg vier Ajacieden op zoek naar een nieuwe club.
Taylor staat nadrukkelijk in de belangstelling van Lazio. Volgens diverse media hebben Ajax en de Italiaanse club zelfs al een akkoord bereikt over een transfer van ongeveer vijftien miljoen euro en ligt de bal nu bij de middenvelder.
Het blijft deze winterse transferperiode mogelijk niet bij een vertrek van alleen Taylor. Het AD weet dat er meer Ajacieden op de lijst staan om te vertrekken. De Amsterdammers zouden bereid zijn om mee te werken aan een vertrek van Anton Gaaei, Oliver Edvardsen, Kian Fitz-Jim en Branco van den Boomen.
