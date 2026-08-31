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'Ajax bereikt akkoord en gaat aanvaller Maher Carrizo verhuren'

Max
bron: De Telegraaf
Maher Carrizo tijdens de voorbereiding bij Ajax
Maher Carrizo tijdens de voorbereiding bij Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax heeft maandagmiddag een akkoord bereikt met FC Kopenhagen over de huurtransfer van Mahre Carrizo. Dat meldt de Telegraaf

Ajax heeft met Viktor Tsygankov, Steven Berghuis en Oliver Edvardsen veel bezetting voorin aan de rechterkant, dus is er weinig perspectief op speeltijd voor Carrizo. De club stond daarom open voor een tijdelijk vertrek van de Argentijn.

Carrizo zal komend seizoen vlieguren maken in Denemarken nu er een akkoord is bereikt over een huurtransfer. FC Kopenhagen neemt naar verluidt het hele salaris van de vleugelaanvaller open, maar heeft geen optie tot koop. Ajax gelooft in de ontwikkeling van de twintigjarige Carrizo en hoopt volgende zomer een betere speler terug te krijgen. 

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