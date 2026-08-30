'Ajax bereikt akkoord en gaat aanvaller verhuren aan FC Kopenhagen'

Maher Carrizo gaat dit seizoen verhuurd worden aan FC Kopenhagen. Dat meldt Voetbal International zondag.

Carrizo heeft veel concurrentie op de vleugels bij Ajax en heeft dit seizoen weinig perspectief op speeltijd. Daarom is besloten om de Argentijn te verhuren aan FC Kopenhagen. De Amsterdammers hebben wel vertrouwen in Carrizo, want er is geen koopoptie opgenomen in de huurdeal.

Ajax nam Carrizo in de winterstop over van Velez Sarsfield en betaalde zes miljoen euro. Zijn contract loopt nog tot medio 2030.