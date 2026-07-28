'Ajax bereikt akkoord en gniffelt om berichtgeving over Arokodare'

Ajax wil de transfer van Tolu Arokodare dinsdag of woensdag afronden. Dat meldt De Telegraaf. De 25-jarige spits wordt dinsdag gekeurd in Amsterdam, terwijl Ajax het papierwerk in orde probeert te maken.

Volgens De Telegraaf werd er dinsdagochtend een mondeling akkoord bereikt over de huur van één seizoen. Daarbij komt de krant ook nog met een ander nieuwtje: Ajax betaalt minder salaris dan eerder werd gebracht door onder meer Fabrizio Romano. "In de Johan Cruijff ArenA wordt gegniffeld om de berichtgeving dat de Amsterdammers ruim vierenhalf miljoen euro moeten betalen", schrijft Mike Verweij.

Ajax neemt inderdaad het volledige salaris van Arokodare over, maar dat salaris is inmiddels ruim twee miljoen minder. "Bronnen rondom Ajax melden dat Jordi Cruijff zijn huiswerk op orde had en wist dat het inkomen van Arokodare door de degradatie van Wolverhampton Wanderers uit de Premier League werd gehalveerd. Daardoor betaalt Ajax ’slechts’ 2,3 miljoen euro", zo klinkt het.