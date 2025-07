'Ajax bereikt akkoord, Gloukh later deze week gepresenteerd'

Ajax heeft een principeakkoord bereikt met Red Bull Salzburg over de transfer van Oscar Gloukh, meldt het Israëlische medium Ynet . De verwachting is dat de deal dinsdag wordt afgerond.

Maandag wisselen de clubs nog de laatste conceptcontracten uit met enkele wijzigingen. Volgens de berichtgeving tekent Gloukh een vijfjarig contract in Amsterdam, met een jaarsalaris van circa 1,2 miljoen euro. De aanvallende middenvelder zou zijn appartement in Salzburg al hebben verlaten.

Gloukh wordt woensdag of donderdag in Nederland verwacht voor de medische keuring, waarna Ajax hem officieel zal presenteren. Rafaela Pimenta. de zaakwaarnemer die in deze zaak samenwerkt met de vaste agent van Gloukh, liet zondag nog weten dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan de transfer van de middenvelder naar Ajax. "We willen de deal zo snel mogelijk afronden", zei Pimenta tegenover De Telegraaf.