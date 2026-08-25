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'Ajax bereikt akkoord met Atlético Madrid over centrumverdediger'

Joram
Gerónimo Spina bij de beloften van Atletico Madrid
Gerónimo Spina bij de beloften van Atletico Madrid Foto: © Pro Shots

Ajax heeft een akkoord bereikt met Atlético Madrid over de transfer van Gerónimo Spina, zo meldt Voetbal International. De transfer wordt ook gemeld door de Spaanse journalist Jorge San Cristóbal, die de Madrileense club op de voet volgt. De Argentijnse verdediger zal aansluiten bij Jong Ajax.

San Cristóbal meldde eerder al dat Ajax interesse had in Spina. Die interesse heeft nu geleid tot een akkoord tussen beide clubs. Spina werd drie jaar geleden door Atlético Madrid overgenomen. De verdediger kwam voornamelijk uit voor het B-elftal van de Spaanse club en wacht nog altijd op zijn debuut in het eerste elftal.

Zijn contract in Madrid liep nog door tot medio 2027. Ajax neemt Spina nu definitief over voor naar verluidt zo'n 500.000 euro. Atlético Madrid houdt wel een doorverkooppercentage van dertig procent.

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