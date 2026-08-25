'Ajax bereikt akkoord met Atlético Madrid over centrumverdediger'
Ajax heeft een akkoord bereikt met Atlético Madrid over de transfer van Gerónimo Spina, zo meldt Voetbal International. De transfer wordt ook gemeld door de Spaanse journalist Jorge San Cristóbal, die de Madrileense club op de voet volgt. De Argentijnse verdediger zal aansluiten bij Jong Ajax.
San Cristóbal meldde eerder al dat Ajax interesse had in Spina. Die interesse heeft nu geleid tot een akkoord tussen beide clubs. Spina werd drie jaar geleden door Atlético Madrid overgenomen. De verdediger kwam voornamelijk uit voor het B-elftal van de Spaanse club en wacht nog altijd op zijn debuut in het eerste elftal.
Zijn contract in Madrid liep nog door tot medio 2027. Ajax neemt Spina nu definitief over voor naar verluidt zo'n 500.000 euro. Atlético Madrid houdt wel een doorverkooppercentage van dertig procent.
Driessen tipt Ajax: "Hoe simpel kan het zijn? Haal die jongen op"
Johan Derksen: "Hij moet voorlopig niet naar een grote club gaan"
'Ajax bereikt akkoord met Atlético Madrid over centrumverdediger'
Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"
'Ajax heeft nog drie wensen: Cruijff moet opnieuw de markt op'
'Griekse club wil transfer van transferdoelwit Ajax gaan kapen'
'Ajax jaagt op Franse jeugdinternational: meerdere clubs in race'
Van Duijn onthult: "Hij stond niet onwelwillend tegenover Ajax"
Van Basten 'helemaal klaar met voetbal': "Ajax kijken doet zeer"
Mike Verweij lyrisch: "Hij verscheen even bij Ajax op de radar"
Van Duijn ziet groot Ajax-probleem: "Nog altijd geen opvolger"
'Nieuwe concurrent voor Ajax in strijd om gewenste buitenspeler'
'Clubloze Gudelj keert mogelijk terug op hoogste niveau in België'
Jade Anna definitief weg uit Italië en van Taylor: "Zo gek..."
Kluivert was in beeld als bondscoach: "Hij wacht op Nigel de Jong"
Perez kraakt Ajax-transfer: "Dan halen ze hem. Waarvoor dan?"
'Ajacied Youri Baas verschijnt op de radar bij Bundesliga-club'
Van der Vaart blikt terug: "Ik hoopte dat Oranje geen kampioen werd"
Endt nog niet enthousiast over Ajacied: "Dat heb ik nog niet gezien"
Bogarde druk met eigen Academy: "Er is geen contact met Ajax"
'Ajax betaalt minder voor Tsygankov': "Dat is nieuw beleid"
Reiziger laat van zich horen: "Natuurlijk is dat niet leuk"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen Telstar en Ajax
'Ajax staat komende week nog open voor vertrek van Berghuis'
'Ajax heeft Tsygankov bijna binnen: transfersom en contract bekend'
Marc ter Stegen en vriendin delen prachtig familienieuws (foto's)
Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"
'Gloukh kan naar Spanje, middenvelder ziet transfer niet zitten'
'Ajax staat open voor verkoop Baas en neemt besluit over Janse'
Johan Cruijff ArenA waarschuwt Ajax: opnieuw uitwijken blijft mogelijk