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Ajax transfers & geruchten

'Ajax bereikt akkoord met FC Barcelona over talentvolle linksback'

Max
bron: Diario AS
Jofre Torrents
Jofre Torrents Foto: © BSR Agency

Ajax lijkt de volgende zomeraanwinst bijna binnen te hebben. Volgens Diaria AS is FC Barcelona-talent Jofre Torrents hard op weg naar Amsterdam.

Ajax zou strijden met Racing de Santander om de handtekening van Torrents en volgens het Spaanse medium na aan het langste eind trekken. Ajax en Barça naderen een huurdeal, met een niet-verplichte koopoptie van vijf miljoen euro voor vijftig procent van de transferrechten. FC Barcelona heeft een terugkoopoptie van twintig miljoen euro.

De negentienjarige linksback doorliep de hele jeugd van FC Barcelona en wordt gezien als groot talent, maar kon de stap naar de hoofdmacht nog niet echt maken. In totaal kwam hij vier keer in actie voor de club uit Catalonië. 

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