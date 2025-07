'Ajax bereikt akkoord met nieuwe spits; Brobbey naar uitgang'

Ajax heeft volgens het Franse L'Equipe een akkoord met Luciano Rodríguez bereikt over een transfer. De Uruguayaanse spits stond afgelopen seizoen nog in de belangstelling van Feyenoord, maar lijkt dus naar Amsterdam te vertrekken.

Feyenoord wilde haar eigen transferrecord breken om Rodríguez naar Rotterdam te halen, maar van een transfer kwam het niet. Hij vertrok naar het Braziliaanse Bahia dat elf miljoen euro voor de aanvaller over wilde maken.

Hij speelde in totaal 53 wedstrijden voor Bahia. Daarin maakte hij veertien doelpunten en gaf hij twee assists. L'Equipe meldt dat Ajax al een akkoord heeft met Rodríguez. Het is nu aan de twee clubs om tot een transfersom te komen. De speler ligt nog tot 2029 vast. Zijn komst kan niet los worden gezien van een vertrek van Brian Brobbey of Chuba Akpom.