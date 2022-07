Geschreven door Idse Geurts 07 jul 2022 om 12:07

Een transfer van Nicolas Tagliafico lijkt dichterbij dan ooit. Volgens het Franse L’Équipe hebben Ajax en Olympique Lyon een akkoord bereikt over een transfer van de Argentijnse linksback. Naar verluidt gaat Tagliafico Ajax vier miljoen euro opleveren. Dit bedrag kan echter nog oplopen via verschillende bonussen.

Toch is het nog allerminst zeker dat de verdediger naar Frankrijk vertrekt. Tagliafico is er zelf immers nog niet over uit of hij naar de club van oud Ajax-trainer Peter Bosz wil verhuizen. De Argentijn lijkt te willen afwachten op een grotere club. Desalniettemin hebben er wel al gesprekken plaatsgevonden tussen Tagliafico en Olympique Lyon. Tagliafico zou het aanbod van de Fransen ‘verleidelijk’ vinden, maar toch wil hij nog zijn opties afwachten.

Deze week kwam natuurlijk ook het nieuws naar buiten dat FC Barcelona weer geïnteresseerd zou zijn in de linksback. Tagliafico heeft al eerder aangegeven dat Barcelona zijn absolute droomclub is. Mochten de Catalanen dus daadwerkelijk een bod uitbrengen op de verdediger, dan lijkt Olympique van een koude kermis thuis te komen.