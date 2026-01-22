'Ajax bereikt akkoord met Osasuna, transfersom Moro bekend'

Raul Moro lijkt Ajax op korte termijn te gaan verlaten. Volgens de Telegraaf is er een akkoord bereikt met Osasuna.

Osasuna gaat zo'n acht miljoen euro betalen voor de Spaanse vleugelaanvaller van Ajax, een bedrag dat is opgebouwd uit een vaste som en eenvoudig te realiseren bonussen. Daarnaast hebben de Amsterdammers een percentage bedongen bij doorverkoop, zo klinkt het.

Volgens journalist Matteo Moretto hoeft Moro alleen nog zijn medische keuring te doorstaan in Pamplona voor hij een contract gaat tekenen bij Osasuna. De vleugelaanvaller zal naar verluidt tot medio 2031 tekenen bij de nummer twaalf van Spanje.

Moro kwam afgelopen zomer nog voor elf miljoen euro naar Ajax nadat de Amsterdammers lange tijd achter hem aanzaten. De afgelopen maanden bleek het echter helemaal geen gelukkig huwelijk. Moro kon weinig potten breken, kwam amper in actie en zou last hebben van heimwee. Na een halfjaar lijkt de samenwerking dus alweer tot een einde te komen.