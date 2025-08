'Ajax bereikt akkoord met twee clubs': "Huur met optie tot koop"

Naast Ipswich Town en Birmingham City zijn ook het Griekse Olympiakos en Middlesbrough, waar Akpom al eerder speelde, geïnteresseerd in de Engelsman. "Als zij een deal kunnen sluiten met Ajax is het aan Akpom", schrijft Anthony Joseph. Ajax hoopt deze zomer afscheid te kunnen van Akpom, die dit seizoen naar verluidt maar liefst vijf miljoen euro per jaar krijgt in Amsterdam. Birmingham City zou dat salaris voor zestig procent willen overnemen.

Volgens Anthony Joseph heeft Ipswich Town inmiddels een principe-akkoord bereikt met Ajax over Chuba Akpom. "Het gaat om huur met een verplichte optie tot koop, als Ipswich Town promoveert. Ajax laat de keuze over aan Akpom", verklapt hij. Volgens Dharmesh Sheth heeft ook Birmingham City een akkoord met de club uit Amsterdam, waardoor de speler dus moet beslissen bij welke Engelse club hij liever aan de slag gaat komend seizoen.