'Ajax bereikt akkoord over Henrique, transfersom ligt veel hoger'

Ajax lijkt zich te gaan versterken met Caio Henrique. De Amsterdammers hebben een akkoord bereikt met AS Monaco en betalen minimaal tien miljoen euro voor de 28-jarige vleugelverdediger, zo meldt ESPN dinsdagavond.

Volgens de sportzender kan de transfersom met nog vier miljoen euro oplopen vanwege afgesproken bonussen. Daarmee ligt het bedrag flink hoger dan wat De Telegraaf afgelopen week meldde. De krant had het over een transfersom tussen de negen en 9,5 miljoen euro.

Ajax en Henrique hebben nog geen persoonlijk akkoord bereikt, zo klinkt het verder. "AS Monaco-trainer Filipe Luís stelde alles in het werk om de Braziliaan binnenboord te houden, maar die pogingen blijken tevergeefs", schrijft ESPN. Henrique wilde echter voor een nieuw avontuur gaan en staat open voor de Eredivisie. Volgens de sportzender waren ook Engelse en Italiaanse clubs geïnteresseerd in zijn diensten.