'Ajax nu definitief akkoord over Raúl Moro: transfersom bekend'

Ajax heeft zich verzekerd van de diensten van Raúl Moro. De Spaanse vleugelaanvaller komt over van Real Valladolid en tekent voor vijf seizoenen in de Johan Cruijff ArenA. Met de deal is volgens Fabrizio Romano een bedrag van 12 miljoen euro gemoeid, dat met bonussen nog kan oplopen.

De 22-jarige Moro kwam het afgelopen seizoen tot 33 officiële optredens voor Valladolid, waarin hij vier keer scoorde en vijf assists afleverde. Daarmee liet de rappe buitenspeler een prima indruk achter in de Spaanse competitie. Zijn naam stond al langer op het lijstje in Amsterdam: in januari waren Ajax en Valladolid al dichtbij een akkoord, maar een sleutelbeenbreuk van de speler maakte toen een streep door de rekening.

Moro zelf liet destijds al blijken enthousiast te zijn over een overstap naar Ajax. "Het aanbod sprak me aan omdat Ajax een club is die in eigen land strijdt om de titel en in de Champions League speelt. Wie wil er nou niet in de Champions League spelen?" klonk het van de buitenspeler die waarschijnlijk vanaf de rechterflank zal gaan spelen in Amsterdam.