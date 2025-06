'Ajax bereikt mondeling akkoord en legt toptalent vast tot 2030'

Ajax heeft een mondeling akkoord bereikt met Jan Faberski over een contractverlenging. Zowel het Algemeen Dagblad als Voetbal International melden dat de negentienjarige vleugelaanvaller, die nu nog vastligt tot medio 2028, zijn verblijf in Amsterdam waarschijnlijk gaat verlengen.

Faberski kwam in 2022 over van het Poolse Jagielonia Bialystok. De jonge rechtsbuiten kwam afgelopen seizoen tot 34 duels in het shirt van Jong Ajax, waarin hij vier keer doel trof en drie assists afleverde. Hoewel hij nog niet zijn officiële debuut voor Ajax 1 maakte, geldt hij als een van de veelbelovende spelers uit de jeugdopleiding.

De kans is aanzienlijk dat de Poolse aanvaller de voorbereiding onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Johnny Heitinga mag meemaken bij het eerste elftal, waarmee hij de mogelijkheid krijgt om zich in de kijker te spelen.