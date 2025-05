'Ajax bereikt mondeling akkoord met talent over meerjarig contract'

Ajax heeft een mondelinge overeenstemming bereikt met Kayden Wolff over een contractverlenging, zo meldt de Telegraaf. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het talent bijtekenen tot medio 2028.

Wolff kwam in de zomer van 2017 over van FC Volendam en maakte vorig seizoen zijn debuut bij Jong Ajax. Dit seizoen kwam hij tot veertien optredens, waarin hij een keer scoorde en een assist gaf.

Vanwege zijn aflopende contract was hij vrij om te praten met andere clubs. Daardoor was Ajax genoodzaakt om snel toe te slaan en zijn contract open te breken, volgens de Telegraaf was dat snel gedaan.