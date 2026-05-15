'Ajax bereikt mondelinge overeenkomst met nieuwe hoofdtrainer'

Ajax is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen. John Heitinga werd na een teleurstellende start al snel ontslagen en ook interim Fred Grim haalde niet het einde van het seizoen. Momenteel staat Oscar Garcia voor de groep, maar dat is niet de beoogde hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen.

Girona-trainer Míchel wordt al even genoemd als de belangrijkste kandidaat en inmiddels zou er schot in de zaak zitten. Volgens Moretto is er sprake van een mondelinge overeenkomst met de Spaanse oefenmeester. Een definitieve handtekening is er nog niet gezet.