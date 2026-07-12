'Ajax bereikt op hoofdlijnen akkoord met Braziliaanse spits'
Ajax heeft een akkoord op hoofdlijnen bereikt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. Dat schrijft Mike Verweij van De Telegraaf zondagmiddag. Het gaat om een vierjarig contract tot medio 2030.
De 23-jarige Braziliaan verruilde Benfica twee jaar geleden nog voor een bedrag van veertig miljoen euro voor Al Hilal, maar mag deze zomer alweer vertrekken uit Saudi-Arabië. Met Karim Benzema en Darwin Núñez beschikt de club over meerdere topspitsen, waardoor Leonardo op zoek mag naar een nieuwe uitdaging. Ajax lijkt nu zijn volgende bestemming.
"De komende dagen moet blijken of Ajax ook tot overeenstemming kan komen met de club uit Saoedi-Arabië", schrijft Verweij. Hij moet de aanval van Ajax van een nieuwe impuls voorzien.
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