'Ajax bespaarde deze zomer vele miljoenen aan salarisuitgaven'

Ajax verkocht afgelopen zomer voor ruim 85 miljoen euro aan spelers. Daarnaast werd er bijna 52 miljoen uitgegeven aan nieuwe, verse krachten. Meerdere mensen binnen Ajax benadrukken dat de enorme teamprestatie die is geleverd de goedkeuring kreeg van alle betrokkenen, zo meldt Mike Verweij in De Telegraaf.

"De grootste winst boekte de clubleiding echter niet qua transfersommen, maar op salarisvlak", schrijft de Ajax-volger. Door het vertrek van een aantal grootverdieners maakte Ajax deze zomer 22 miljoen euro vrij aan salariskosten. De nieuwelingen verdienen samen iets minder dan tien miljoen, waardoor Ajax er onder aan de streep behoorlijk op vooruit gaat.

"In combinatie met de plaatsing voor de Champions League én de grootscheepse reorganisatie, die in april van dit jaar werd afgerond en waarbij zestig fulltime banen verloren gingen, krijgt Ajax financieel weer kleur op de wangen", aldus Verweij.