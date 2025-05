'Ajax 'beste kandidaat' om groot talent van Newcastle te huren'

Ajax is momenteel de belangrijkste gegadigde om volgend seizoen Antoñito Cordero te huren van Newcastle United. De achttienjarige aanvaller, die dit seizoen indruk maakt bij Málaga CF, lijkt transfervrij te vertrekken uit Spanje en te kiezen voor een overstap naar de Premier League.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano hadden ook grootmachten als FC Barcelona en Real Madrid interesse in Cordero, maar zij lijken – net als Ajax – achter het net te vissen voor een definitieve overname. Cordero zou zijn keuze al hebben laten vallen op Newcastle United, meldt de Spaanse krant AS.

Toch hoeft dat voor Ajax geen einde verhaal te betekenen. Newcastle zou Cordero een ontwikkelplan hebben gepresenteerd waarin het eerste jaar een verhuurperiode in de Eredivisie is opgenomen. De club uit Amsterdam zou daarin de voorkeurspartner zijn. Ajax probeerde Cordero aanvankelijk transfervrij over te nemen, maar dat plan gaat dus niet door.

De Spaanse jeugdinternational speelt een sterk seizoen in LaLiga 2. In 36 wedstrijden voor Málaga scoorde hij zes keer en gaf hij zeven assists. Een jaar eerder maakte hij op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van de club, kort na de degradatie naar het derde niveau.