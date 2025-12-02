Ajax-bestuurder over vuurwerkactie: "We hadden al het vermoeden"

Ajax werd naar eigen zeggen compleet verrast door de eigen fans tijdens het thuisduel met FC Groningen. De wedstrijd werd al na vijf minuten – tot twee keer toe – gestaakt. De clubleiding had vooraf maatregelen genomen om een dergelijke situatie te voorkomen, maar dat bleek onvoldoende. Financieel directeur Shashi Panday, die ook veiligheid in zijn portefeuille heeft, reageerde na afloop.

"Laat ik vooropstellen dat wij het als Ajax-zijnde ronduit schandalig vinden", begint Panday tegenover ESPN. "Wij bieden iedereen die hierdoor gedupeerd is onze excuses aan. We zijn nu aan het onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. We zijn aan het kijken naar de camerabeelden, andere onderzoeken aan het uitvoeren om te kijken wat er precies is gebeurd."

De sfeeractie kwam niet helemaal uit de lucht vallen. "We hadden al het vermoeden dat er wederom wat zou gebeuren. We hebben onze maatregelen opgeschaald: supporters zijn bij de ingangen gefouilleerd en er hebben honden rondgelopen op de vakken. Alle maatregelen die we konden nemen, hebben we genomen."

"We zijn overvallen door de omvang, hoeveelheid en ernst." Hoe wordt Ajax weer baas in eigen huis? "We zijn continu met de Arena in gesprek hoe we dit terug kunnen dringen. We moeten doen wat we kunnen doen", aldus Panday.