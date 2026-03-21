"Ajax betaalde 30 miljoen, dat was het begin van de teloorgang"

Mark Schaaf en Dylan Boet bespreken het begin van de ellende bij Ajax. Volgens eerstgenoemde ligt dat bij het moment dat Steven Bergwijn voor een gigantische transfersom naar Amsterdam werd gehaald.

"Je weet hoe het vroeger in je eigen team ging. Als jij een Owen Wijndal op links had, dan werd je daar helemaal gek van", begint Schaaf in Lifegoals. "De beste linksback van Europa", reageert Boet lachend. "De beste linkerkant van Europa. Wie speelde er toen linksvoor?"

"Ja, Steven Bergwijn. Poah, dat was ook zo'n topper, antwoordt Schaaf weer. "Ik heb Bergwijn altijd verdedigd, want dat vond ik één van de toppers van Ajax", antwoordt Boet, maar Schaaf gaat hier niet in mee. "Nee, ik niet. Ik zal je zeggen: weet je wat het begin van de teloorgang was van Ajax? Toen er dertig miljoen werd betaald voor Bergwijn en hij op de plek van Dusan Tadic moest gaan spelen."

"Toen is het kapot gegaan. Overmars had vervolgens de niet heel handige actie om een foto van zijn geslachtsdeel te maken, maar dat was de eerste echte breuk. Heel veel geld voor een gast die zich helemaal niet inzet voor het team", aldus Schaaf.