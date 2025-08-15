Ajax betaalde flink voor Raúl Moro: "Zeker geen toptransfer..."

"Dat was met afstand het slechtste team van La Liga, ze zijn echt kansloos gedegradeerd. Hij (Moro, red.) was de beste speler van Valladolid, maar wat zegt dat? Is het zo van: in het land der blinden is eenoog koning?", begint Van Ufford in de FC Update Podcast Extra Tijd. "Het is een technisch goede speler, heeft goed inzicht, maar er mist een beetje final product."

"Zijn schoten zijn niet altijd even goed, het is een beetje een ruwe diamant", gaat de kenner van La Liga verder. "Ik keek er wel van op, toen ik hoorde dat Ajax achter hem aan ging. Ik dacht niet van: goh, dit is echt een toptransfer. Zeker niet. Een verklaring voor de overstop? Dat heeft denk ik te maken met de financiële situatie waarin Ajax verkeert, dan moet je dit soort creatieve risico's nemen", aldus Van Ufford.