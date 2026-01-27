Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax betaalt dit bedrag voor Indonesisch international Paes'

Stefan
Maarten Paes
Maarten Paes Foto: © Pro Shots

Ajax gaat Maarten Paes terug naar Nederland halen. De oud-doelman van FC Utrecht komt over van het Amerikaanse Dallas FC en gaat voor 3,5 jaar tekenen in de Johan Cruijff Arena.

Paes had bij de MLS-club nog een contract tot eind 2026 en wordt voor ruim een miljoen euro overgenomen door Ajax. De Amsterdammers tikken 1,2 miljoen euro af voor Paes, zo weet Soccernews te melden. De doelman speelde tot dusver 114 officiële wedstrijden voor Dallas FC, maar gaat dus vertrekken bij de club.

Afgelopen zomer meldde Feyenoord zich ook bij Dallas FC voor de goalie. Paes raakte toen echter geblesseerd. De Rotterdamse club zocht ook deze winter nog eens toenadering, maar besloten uiteindelijk niet door te pakken. Ajax doet dat wel en haalt de Indonesisch international naar de Johan Cruijff Arena.

Gerelateerd:
Maarten Paes in het shirt van FC Dallas

'Ajax wil zich per direct versterken met ex-keeper van FC Utrecht'

0
Het veld op De Toekomst (Ajax)

'Ajax weerstaat buitenlandse interesse en verlengt met toptalent'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Maarten Paes Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties