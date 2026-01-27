'Ajax betaalt dit bedrag voor Indonesisch international Paes'

Ajax gaat Maarten Paes terug naar Nederland halen. De oud-doelman van FC Utrecht komt over van het Amerikaanse Dallas FC en gaat voor 3,5 jaar tekenen in de Johan Cruijff Arena.

Paes had bij de MLS-club nog een contract tot eind 2026 en wordt voor ruim een miljoen euro overgenomen door Ajax. De Amsterdammers tikken 1,2 miljoen euro af voor Paes, zo weet Soccernews te melden. De doelman speelde tot dusver 114 officiële wedstrijden voor Dallas FC, maar gaat dus vertrekken bij de club.

Afgelopen zomer meldde Feyenoord zich ook bij Dallas FC voor de goalie. Paes raakte toen echter geblesseerd. De Rotterdamse club zocht ook deze winter nog eens toenadering, maar besloten uiteindelijk niet door te pakken. Ajax doet dat wel en haalt de Indonesisch international naar de Johan Cruijff Arena.