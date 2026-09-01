'Ajax nadert akkoord over aanvaller: koopoptie van 16 miljoen'
Ajax lijkt dicht bij de komst van Simon Adingra te zijn. De 24-jarige aanvaller moet in Amsterdam de opvolger worden van Mika Godts. Volgens De Telegraaf zijn de gesprekken tussen Ajax en Sunderland inmiddels vergevorderd en is een akkoord dichtbij.
Adingra stond de afgelopen periode bij meerdere clubs op de radar. Zo hadden verschillende Premier League-clubs interesse, maar ook AS Roma en RB Leipzig volgden de Ivoriaan. Ajax lijkt nu echter de beste papieren te hebben. De Amsterdammers willen Adingra op huurbasis overnemen van Sunderland. Voor de tijdelijke transfer ligt een voorstel op tafel waarbij Ajax in totaal 3,8 miljoen euro kwijt is. Dat bedrag bestaat uit de huursom en het salaris van de aanvaller.
Technisch directeur Jordi Cruijff wil bovendien een optie tot koop opnemen in de deal. Als beide clubs en de speler tot een akkoord komen, kan Ajax Adingra voor ongeveer zestien miljoen euro definitief overnemen. Sunderland betaalde vorig jaar zelf flink voor de buitenspeler.
Brighton ontving 24,4 miljoen euro voor Adingra, die na zijn transfer een half seizoen voor de Engelse club speelde. In die periode kwam hij vijftien keer in actie. Het seizoen maakte Adingra vervolgens af bij AS Monaco. De Franse club huurde hem voor de laatste maanden van de jaargang. Bij een transfer naar Ajax staat de Ivoriaan opnieuw voor een tijdelijke overstap, dit keer naar Amsterdam.
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