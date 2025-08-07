Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax betaalt zo'n 15 miljoen voor Oscar Gloukh: "Een slimme zet"

Bjorn
bron: De Telegraaf
Oscar Gloukh
Oscar Gloukh Foto: © Pro Shots

Ajax versterkte zich vorige week met Oscar Gloukh. De Amsterdammers tastten diep in de buidel voor de Israëlische middenvelder, want Red Bull Salzburg ontving 14,75 miljoen euro. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 17,25 miljoen euro.

"Voor Oostenrijkse begrippen is dat een flink bedrag – de markt hier is niet echt gewend aan dit soort transfersommen", zegt de Oostenrijkse sportjournalist Andreas Hagenauer in gesprek met VoetbalPrimeur. Red Bull Salzburg verkocht Dominik Szoboszlai, Sadio Mané, Erling Haaland en Benjamin Sesko voor heel veel geld, maar Gloukh staat op plek negentien qua uitgaande recordtransfers.

"Gloukh heeft absoluut veel potentie, ook al lijkt hij soms nog wat kwetsbaar", geeft Hagenauer aan. "Op zijn leeftijd kan er nog veel gebeuren – ten goede of ten slechte. Of de deal 'fair' is, is moeilijk te zeggen. Zou tien miljoen eerlijker zijn? Of twintig? Het is een beetje vissen in troebel water. Naar mijn mening zou deze transfer, als zijn potentieel tot bloei komt, een slimme zet kunnen zijn voor beide clubs, zowel op het veld als financieel."

De journalist van Der Standard was voetballend onder de indruk van Gloukh. "Hij was absoluut een verschilmaker. Zijn techniek, creativiteit en flair maakten vaak het verschil in spannende wedstrijden. Vooral in de aanval bracht hij iets unieks mee dat weinig anderen in de selectie hadden. Hij was het type speler dat bijzondere momenten kon creëren – een creatieve kracht wiens talent duidelijk zichtbaar was wanneer hij op het veld stond. Binnen de lijnen is Gloukh een uitzonderlijk talent – technisch begaafd, snel denkend, met een geweldig gevoel voor ruimte en timing."

Oscar Gloukh
