'Ajax betrokken bij PSV-verzoek': "Wij hebben niet het laatste woord"

Schaars is momenteel assistent-trainer bij het eerste elftal onder leiding van Peter Bosz. PSV wil hem graag ervaring laten opdoen als hoofdtrainer, maar de 24-voudig international bezit nog geen UEFA Pro-licentie. Daarom hoopt de club dat de KNVB de dispensatieaanvraag goedkeurt.

Eerder gaf de KNVB ook dispensatie aan Kevin Hofland, die zo bij Fortuna Sittard aan de slag kon zonder volledige papieren, onder begeleiding van Sjors Ultee. Ook Pascal Bosschaart kreeg bij Feyenoord dispensatie om als interim-trainer te fungeren.

Het is nog onduidelijk hoe de KNVB zal reageren op het verzoek van PSV. Coaches Betaald Voetbal, de vakbond voor voetbaltrainers in Nederland, is betrokken bij de zaak en steunt PSV in hun verzoek om dispensatie.

"In zo'n proces worden meerdere entiteiten meegenomen, zoals de KNVB en ook de coöperatie Eerste Divisie. Ik kan me ook voorstellen dat Ajax, FC Utrecht en AZ zijn meegenomen, omdat zij ook jong-ploegen in de Eerste Divisie hebben. Uiteindelijk hebben wij hierin niet het laatste woord, dat is aan de KNVB", zegt directeur Mario Captein van Coaches Betaald Voetbal.

"We staan hier positief tegenover, omdat we het belangrijk vinden dat jonge en talentvolle trainers de kans krijgen. In deze situatie maken we echter wel een uitzondering omdat het om een jong-ploeg gaat." Volgens Captein zou de situatie anders zijn voor SC Cambuur en De Graafschap. "Zeker, dat is een andere situatie."