'Ajax-beul Blokzijl moet erehaag krijgen bij PSV': "Luid gejuich"

PSV speelt zaterdagavond in eigen huis tegen het FC Groningen van Thijmen Blokzijl. De talentvolle centrumverdediger is populair in Eindhoven, uiteraard door zijn treffer in de allerlaatste minuut tegen Ajax.

In het slot van afgelopen seizoen scoorde Blokzijl in de 99ste minuut tegen Ajax, waardoor de Amsterdammers één wedstrijd voor het einde de koppositie alsnog verspeelden. PSV won de daaropvolgende zondag van Sparta Rotterdam en kroonde zich alsnog landskampioen.

Tijdens het kampioensfeest van PSV waren diverse supporters van de Eindhovense gehuld in een shirt van FC Groningen, met achterop de naam van Blokzijl. En in de FC Groningen-podcast Kon Veel Minder verwacht men dan ook een warm onthaal voor de verdediger in het Philips Stadion.

"Ik verwacht eigenlijk wel dat tien spelers van FC Groningen het veld opkomen, dat er een erehaag gevormd wordt en dat dan Thijmen Blokzijl als laatst het veld opkomt. Onder luid gejuich. Dat is toch wel het minste?", lachen de hosts van de podcast. "Je hebt best veel mensen in Eindhoven die een Groningen-shirt met Blokzijl hebben gekocht en ik hoop dat die mensen dat shirt aan hebben."