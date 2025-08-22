Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

'Ajax-beul Blokzijl moet erehaag krijgen bij PSV': "Luid gejuich"

Stefan
Thijmen Blokzijl na het gelijkspel van FC Groningen tegen Ajax
Thijmen Blokzijl na het gelijkspel van FC Groningen tegen Ajax Foto: © Pro Shots

PSV speelt zaterdagavond in eigen huis tegen het FC Groningen van Thijmen Blokzijl. De talentvolle centrumverdediger is populair in Eindhoven, uiteraard door zijn treffer in de allerlaatste minuut tegen Ajax.

In het slot van afgelopen seizoen scoorde Blokzijl in de 99ste minuut tegen Ajax, waardoor de Amsterdammers één wedstrijd voor het einde de koppositie alsnog verspeelden. PSV won de daaropvolgende zondag van Sparta Rotterdam en kroonde zich alsnog landskampioen.

Tijdens het kampioensfeest van PSV waren diverse supporters van de Eindhovense gehuld in een shirt van FC Groningen, met achterop de naam van Blokzijl. En in de FC Groningen-podcast Kon Veel Minder verwacht men dan ook een warm onthaal voor de verdediger in het Philips Stadion.

"Ik verwacht eigenlijk wel dat tien spelers van FC Groningen het veld opkomen, dat er een erehaag gevormd wordt en dat dan Thijmen Blokzijl als laatst het veld opkomt. Onder luid gejuich. Dat is toch wel het minste?", lachen de hosts van de podcast. "Je hebt best veel mensen in Eindhoven die een Groningen-shirt met Blokzijl hebben gekocht en ik hoop dat die mensen dat shirt aan hebben."

Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks enthousiast: "Ik lachte me een krul in m'n lul"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd