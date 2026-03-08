Ajax-beul dolblij: "Helemaal tegen een goede ploeg als Ajax"

De goals waren zeer welkom voor FC Groningen en Zawada. "Helemaal tegen een goede ploeg als Ajax en op zo'n belangrijk moment na zes wedstrijden zonder overwinning. Dit was het beste moment om mezelf te laten zien", vertelt hij na afloop bij ESPN. Vooral de tweede goal was knap. "Koppen is mijn kwaliteit. Ik wil graag meer van zulke ballen krijgen, dan kan ik het laten zien. Deze wedstrijd ging het allemaal goed. Daar ben ik heel blij mee."

Zawada kwam vorige zomer over van RKC Waalwijk, maar speelde vooralsnog een beperkte rol in Groningen. "De voorbereiding was ongelukkig met blessures. Ik had lang problemen met mijn rug. De laatste weken gaat het goed. Hopelijk gaat het de komende tijd zoals we van elkaar hadden verwacht", aldus de Pool, die hoopt dat zijn schouderblessure meevalt. "Na de goal kon in het niet bewegen, maar nu wel weer. Dat moeten we checken, maar vooralsnog is het niet zo erg."