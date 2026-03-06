Ajax-beul eerlijk: "Heb er lange tijd niets meer over gehoord"

Blokzijl maakte vorig jaar in blessuretijd de gelijkmaker waardoor Ajax een enorme klap kreeg in de titelrace. "In die eerste weken na de wedstrijd hoor je het wel veel en spreken mensen je er op aan, maar dat vervaagt ook wel weer snel. Ik heb er lange tijd niets meer over gehoord en ik heb dat doelpunt ook al een tijdje niet meer gezien, moet ik zeggen", vertelt de verdediger aan Voetbal International. "Maar hij zal dit weekend vast nog weleens voorbijkomen, haha."

De aanstaande ontmoeting met Ajax in de Euroborg is dan ook niet extra bijzonder voor het jeugdproduct van de Trots van het Noorden. "Niet zozeer vanwege dat doelpunt dat ik vorig jaar maakte, hoor", aldus Blokzijl. "Ik vind Ajax-thuis vooral een bijzondere wedstrijd omdat het een wedstrijd tegen een topclub is, en dat zijn altijd de mooiere wedstrijden om te spelen. Daar kan je niet omheen."