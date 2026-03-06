Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-beul eerlijk: "Heb er lange tijd niets meer over gehoord"

Max
bron: Voetbal International
Thijmen Blokzijl
Thijmen Blokzijl Foto: © BSR Agency

Thijmen Blokzijl denkt nog weinig aan de bijzondere wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax van vorig jaar. Zaterdag staan de twee ploegen weer tegenover elkaar in de Euroborg. 

Blokzijl maakte vorig jaar in blessuretijd de gelijkmaker waardoor Ajax een enorme klap kreeg in de titelrace. "In die eerste weken na de wedstrijd hoor je het wel veel en spreken mensen je er op aan, maar dat vervaagt ook wel weer snel. Ik heb er lange tijd niets meer over gehoord en ik heb dat doelpunt ook al een tijdje niet meer gezien, moet ik zeggen", vertelt de verdediger aan Voetbal International. "Maar hij zal dit weekend vast nog weleens voorbijkomen, haha."

De aanstaande ontmoeting met Ajax in de Euroborg is dan ook niet extra bijzonder voor het jeugdproduct van de Trots van het Noorden. "Niet zozeer vanwege dat doelpunt dat ik vorig jaar maakte, hoor", aldus Blokzijl. "Ik vind Ajax-thuis vooral een bijzondere wedstrijd omdat het een wedstrijd tegen een topclub is, en dat zijn altijd de mooiere wedstrijden om te spelen. Daar kan je niet omheen."

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mika Godts wint Eredivisie Johan Cruijff Talent van de Maand

Mika Godts verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand februari

0
Fred Grim

Grim sprak met Cruijff: "Dat is ook helemaal niet aan de orde"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties