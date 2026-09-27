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Ajax-beul nog altijd bedreigd na goal: "Tot op de dag van vandaag"

Gijs Kila
bron: SK Lierse
Bryan Smeets
Bryan Smeets Foto: © BSR Agency

Bryan Smeets krijgt ruim tien jaar na zijn beroemde doelpunt tegen Ajax nog altijd bedreigingen. De inmiddels 33-jarige middenvelder maakte in 2016 namens De Graafschap de gelijkmaker tegen de Amsterdammers, waardoor PSV er op de laatste speeldag met de landstitel vandoor ging.

Ajax begon die bewuste middag op doelsaldo als koploper aan de laatste speelronde en had het kampioenschap in eigen hand. De Amsterdammers kwamen in Doetinchem op voorsprong, maar Smeets schoot in de 55ste minuut de 1-1 binnen. Daar bleef het bij, terwijl PSV zijn wedstrijd wel won en daardoor kampioen werd.

"Het is toevallig dat ik dan die goal maakte", blikt Smeets in een interview met zijn huidige club SK Lierse terug op het veelbesproken moment. Volgens hem had Ajax het vooral aan zichzelf te wijten dat het misging. "Als je naar de wedstrijd kijkt, had Ajax het gewoon moeten afmaken."

De gevolgen van zijn treffer bleken voor Smeets veel groter dan alleen de sportieve impact. "Wat er daarna gebeurt met bedreigingen tot op de dag van vandaag… Daar heb ik mee moeten leren leven", vertelt de middenvelder.

Smeets heeft het gevoel dat zijn doelpunt in de jaren daarna buitenproportioneel veel aandacht heeft gekregen. Hij wordt nog altijd regelmatig geconfronteerd met het moment dat Ajax de landstitel kostte. "Het is misschien groter gemaakt dan dat het gehoeven had", concludeert hij.

Sinds afgelopen zomer speelt Smeets voor SK Lierse. De middenvelder staat met de Belgische club op het tweede niveau van België onder contract.

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